Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, MSÜ Harp Enstitüleri Açılış Töreni'nde Konuştu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Açılış Töreni'nde öğrencilere hitap ederek, eğitimlerinin önemini vurguladı ve geleceğin harekat ortamlarına hazırlanmalarını istedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Harp Enstitüleri Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun beraberinde; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Afyoncu ve Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da yer aldı.

Törende, Harp Enstitüleri'nde eğitim gören öğrencilere seslenen Orgeneral Bayraktaroğlu, "Sizler Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünü, komuta kademesini ve karargahını oluşturacaksınız. Kendi emeğinizle hak ederek bu eğitime seçildiniz. Bu nedenle hepinizi kutluyorum. Sizler, burada alacağınız eğitimle harp sanatının inceliklerini öğrenecek ve geleceğin harekat ortamlarına kendinizi hazırlama fırsatı bulacaksınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
