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Gençler Sabah Namazı Buluşmaları'nda Bir Araya Geldi

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Niğde'nin Bor ilçesinde gençler, Bor Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında Fatih Camisi'nde bir araya geldi. Programda, sabah namazının önemi ve İslami değerler üzerine bilgi verildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde gençler, Sabah Namazı Buluşmaları programında bir araya geldi.

Bor Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında gençler, Fatih Camisi'nde buluştu.

İlçe Müftüsü İsmail Çakır'ın da katıldığı programda, sabah namazının ardından caminin imam hatibi Erkan Çelik tarafından gençlere namazın önemi ve İslami değerler üzerine vaaz verildi.

Programın ardından çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel
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