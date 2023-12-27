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Bingöl'ün Genç Kaymakamı Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini Ziyaret Etti

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Bingöl'ün Genç ilçesinin Kaymakamı Muhammet Güzel, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Kaymakam Güzel, dernek ziyaretinde şehit aileleri ve gazilerin önemini vurgulayarak, onların taleplerini dinledi.

Bingöl'ün Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Güzel, derneği ziyaretinde şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Dernek yöneticileri ile şehit ve gazi aileleriyle görüşen Güzel, onların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammet Güzel Bingöl Güvenlik Politika Güncel Haberler

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