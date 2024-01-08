Genç Belediyesi Murat Nehri Kıyısında Çevre Temizliği Yaptı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Murat Nehri kıyısında Genç Belediyesi tarafından çevre temizliği ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştirildi. Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak daha temiz bir ilçe hedeflediklerini belirtti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde belediye ekipleri Murat Nehri kıyısında çevre temizliği yaptı.
Genç Belediyesince Murat Nehri çevresinde temizlik ve ağaç budama çalışması yürütüldü.
Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaparak, daha temiz bir ilçe için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.