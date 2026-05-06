Gemerek'te öğrencilere trafik eğitimi verildi
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verildi.
Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, öğrencilere trafik kuraları hakkında bilgi verdi.
Trafik parkurlarında trafik işaretleri tanıtılıp yaya olarak nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.
Program sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kaynak: AA / Erhan Aksoy