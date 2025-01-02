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Gemerek'te Öğrencilerden Hayırsever Proje: Zimem Defteri Uygulaması

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, Osmanlı'dan günümüze gelen 'zimem defteri' uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi. Hayırseverlerden destek alarak gerçekleştirilen proje, büyük ilgi gördü.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir gurup öğretmen ve öğrenci Osmanlı'dan günümüze kadar gelen "zimem defteri" uygulamasıyla bakkallara borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi.

Gemerek Yurter Özcan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hayırseverlerden de destek alarak proje başlattı.

Öğrenciler ve öğretmenleri proje kapsamında sandıkta toplanan paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı mahallelere giderek, bakkallara borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarını kapattı.

Yapılan sosyal sorumluluk projesi büyük ilgi görürken velilerin de takdirini topladı.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
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