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Gemerek'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Gemerek'te anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü, anaokulu öğrencilerine trafik bilinci kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim düzenledi. Polis ekipleri, yaya geçidi ve trafik ışıkları gibi temel kuralları anlattı.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Trafik bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere trafik kuralları hakkında temel bilgiler verildi.

Polis ekipleri tarafından yaya geçitlerinin önemi, trafik ışıklarının anlamları ve trafikte uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler, trafik kurallarıyla ilgili merak ettikleri soruları polis ekiplerine yönelterek, keyifli vakit geçirdi.

Ekipler, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
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