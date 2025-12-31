Haberler

Vefat eden GEMA Vakfı Başkanı Kilimcigöldelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu'nun cenazesi Salihli'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene birçok resmi ve yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Kilimcigöldelioğlu için Salihli Hamidiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Şener Kilimcigöldelioğlu'nun cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, GEMA Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

