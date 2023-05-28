Gelinlik ve damatlıkla oy kullanan çifte takı töreni

Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde oy kullanmaya gelen bir çift gelinlik ve damatlıkla geldi. Sandık görevlisi tarafından yapılan takı töreninde çifte ilk takılar takıldı.

Arnavutköy'de akşam düğünü olan bir çift gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldi. Gelin ve damadı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını saklayamazken çifte okul koridorunda takı töreni düzenlendi. Gelinlik ve damatlık ile oy kullanan çifte ilk takı sandık görevlileri tarafından takıldı.

Arnavutköy'de akşam düğünleri olan bir çift gelinlik ve damatlığı ile oy kullanmaya gitti. Arnavutköy Anadolu Lisesi'ne oy kullanmak için gelen çifti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken oy kullanan çiftin ilk takısı sandık görevlileri tarafından takıldı. okul koridorunda yapılan takı töreninde çifte ilk takıları takılırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"Önce kapıyı kapatıp para aldım sonra ilk takılarını taktım"

Gelin ve damada takı takan sandık görevlisi Orhan Kalan, "Ben Arnavutköy'de oturuyorum. Bugün bu okulda müşahitlik yapıyorum ve oyumu da burada kullandım. Gelin ve damat geldiğini gördüm kapıyı kapattım adettendir diye damattan para aldım. Sonrasında oy kullandıktan sonra aldığım paranın iki katını geri taktım. Görünce çok şaşırdık alkışladık ve duygulandık bugün düğünleri varmış gitmeden buraya gelip oy kullanmışlar. Ben daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ilk takılarını da ben takmış oldum Allah hayırlı evlilik nasip etsin inşallah" Şeklinde konuştu. - İSTANBUL