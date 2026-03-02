Haberler

Gelibolu'da teravih sonrası ramazan şerbeti geleneği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazlarından sonra şerbet ikram ediyor. Dernek Başkanı Abdurrahman Şen, bu geleneği sürdürerek cemaatin ramazanın manevi atmosferini hissetmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayı boyunca ilçedeki camiler ve Mevlevihane'de teravih namazı sonrası ramazan şerbeti ikram ediyor.

Dernek Başkanı emekli öğretmen Abdurrahman Şen, geçmişte ramazan ayında ikindi namazının ardından ihtiyaç sahiplerine şerbet dağıtıldığını belirterek, bu geleneği imkanlar dahilinde teravih namazı sonrasına taşıdıklarını söyledi. Şen, cemaatin namaz sonrası şerbet içerek hem teravih yorgunluğunu atmasını hem de ramazanın manevi atmosferini hissetmesini amaçladıklarını ifade etti.

Gelibolu Diriliş Romanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Seçkin de geleneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şen, geleneğin sürdürülmesine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu

Korkulan oldu!
Galatasaray'dan Torreira kararı

Galatasaray'dan Torreira kararı
150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı

150 kız çocuğu öldü, Rıza Pehlevi 3 ABD askerine ağıt yaktı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı