Gelibolu'da teravih sonrası ramazan şerbeti geleneği

Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayı boyunca ilçedeki camiler ve Mevlevihane'de teravih namazı sonrası ramazan şerbeti ikram ediyor.

Dernek Başkanı emekli öğretmen Abdurrahman Şen, geçmişte ramazan ayında ikindi namazının ardından ihtiyaç sahiplerine şerbet dağıtıldığını belirterek, bu geleneği imkanlar dahilinde teravih namazı sonrasına taşıdıklarını söyledi. Şen, cemaatin namaz sonrası şerbet içerek hem teravih yorgunluğunu atmasını hem de ramazanın manevi atmosferini hissetmesini amaçladıklarını ifade etti.

Gelibolu Diriliş Romanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Seçkin de geleneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu belirterek uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Şen, geleneğin sürdürülmesine katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.