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Gelibolu'da ortaokul öğrencileri Kızılay Haftası için program düzenledi

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Gelibolu'da ortaokul öğrencileri Kızılay Haftası için program düzenledi
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Gelibolu'daki Hakimiyeti Milliye Ortaokulu, Kızılay Haftası kapsamında okul bahçesinde kutlama programı düzenledi. Programda 'Bir Hilal Doğuyor' oratoryosu sergilendi ve ilçe kaymakamı öğrencilere ödüllerini verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hakimiyeti Milliye Ortaokulu tarafından Kızılay Haftası kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Türk Kızılayın toplumdaki yeri, afetlerde ve insani yardım faaliyetlerindeki önemi ile yardımlaşma kültürüne yaptığı katkılar anlatıldı. Ardından özel eğitim sınıfı öğrencisinin şiir okumasıyla devam etti.

Hakimiyeti Milliye Ortaokulu öğrencileri tarafından "Bir Hilal Doğuyor" oratoryosu sergilendi ve izleyiciler tarafından alkışlandı. Program, şiir dinletisi, öğrencilerin dans gösterileri ve ilçe kaymakamı Cihat Koç'un öğrencilere ödüllerini vermesiyle sona erdi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir, Türk Kızılay Gelibolu Şube Başkanı Farettin Öztürk, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Cahit Bilge, MHP Gelibolu İlçe Başkanı Murat Şarlak, Yeniden Refah Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Engin Coşkun ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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