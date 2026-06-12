Haberler

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu; 28 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu operasyonu; 28 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 28 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 28 şüpheli, gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde daha önce 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanan 1 şüphelinin telefonundan elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 28 şüpheli, gözaltına alındı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan sert yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?