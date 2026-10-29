Geçen yıl tek başına kutladığı Cumhuriyet Bayramı’nı bu kez arkadaşlarıyla kutladı

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KONYA'nın Ilgın ilçesinde geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı okulun tek öğrencisi olduğu için tek başına kutlayan İlayda Kozlu, bu yıl ilçe merkezinde yapılan törene katılıp, şiir okuyarak, diğer öğrenci arkadaşlarıyla kutladı.

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi, 2014 yılında belde statüsünden, mahalle statüsüne geçti. Mahalledeki nüfus sayısının azalmasıyla birlikte Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'ndaki öğrenci sayısı da yıldan yıla düşünce, geçen yıl okulda tek öğrenci İlayda Kozlu kaldı. Okulun tek öğretmeni ve müdürü Muhammed Bağ da geçen eğitim-öğretim yılında okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu'ya eğitim verdi. Bu yıl 4'üncü sınıfa geçen İlayda Kozlu'ya ise arkadaş geldi. Okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Nur Özdemir ile birlikte öğrenci sayısı 2 oldu.

GEÇEN YIL TEK ÖĞRENCİ OLARAK KUTLAMIŞLARDI

Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulda tören düzenlendi ve İlayda Kozlu, tek başına bayramı kutladı. Ancak bu yıl, okul olarak ilçe merkezindeki statta düzenlenen toplu törene katıldıkları için hem İlayda Kozlu, hem de okulun yeni öğrencisi Şerife Nur Özdemir, diğer arkadaşlarıyla birlikte coşku içinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İlayda Kozlu, okulunu temsilen 'Cumhuriyet' adlı şiiri okuyarak da törene renk kattı.

Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak ile Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürü Olcay Günay da iki öğrenciyle yakından ilgilendi.

Mutluluğunu dile getiren İlayda Kozlu, "Geçen sene 29 Ekim'i öğretmenimle tek başıma kutlamıştım. Ama bu sene 29 Ekim'i ilçe merkezinde arkadaşlarımla kutladım. Törende şiir okudum. Arkadaşlarımın gösterisini izledim, bu sene kalabalık bir 29 Ekim kutlaması oldu ve çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı