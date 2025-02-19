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Gecekondo Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Gecekondo Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Altındağ'da çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı Ahmet Efendi Camisi'nde kılındı ve Güleryüz'ün naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Altındağ ilçesinde dün çıkan gecekondu yangınında hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ülker Güleryüz için cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güleryüz'ün naaşı Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İkamet ettiği mahallesinde "Necla Teyze" olarak tanınan Güleryüz'ün cenazesine komşuları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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