Kocaeli'de iş yerlerine silahlı saldırı yapılmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs'ta iki ilçede faaliyet gösteren iş yerlerine silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Kimlikleri tespit edilen G.A, G.A, K.E. ve H.C.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A, K.E. ve H.C.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.