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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Aramalarda uyuşturucu ve 144 bin 740 lira ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 144 bin 740 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
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