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TIR'ın dorsesi ile bahçe duvarı arasına sıkışan Berat öldü

TIR'ın dorsesi ile bahçe duvarı arasına sıkışan Berat öldü
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde manevra yapan TIR, kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki Berat Eker'i bahçe duvarına sıkıştırdı. Ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde manevra yapan TIR'ın kaldırımda yürüdüğü sırada bahçe duvarına sıkıştırdığı Berat Eker (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta manevra yapan Özcan Ç. yönetimindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü TIR, kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı. TIR'ın dorsesi ile bahçe duvarı arasında sıkışan Eker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eker, kurtarılamadı. Berat Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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