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Kocaeli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ciddi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.K. ve S.K'nin silahla ateş ettiği Y.B, B.B. ile yoldan geçtiği sırada vurulduğu değerlendirilen M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş
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