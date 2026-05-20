Kocaeli'de panelvan ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Muallimköy Mahallesi Sakarya Sokak'ta C.Z. idaresindeki 41 L 7142 plakalı tır ile M.K. yönetimindeki 41 ASE 941 plakalı panelvan çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle panelvan sürücüsü M.K. ile yolcu V.K. araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güzergahta kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.