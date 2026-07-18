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Otomobil apartmanın bahçesine uçtu; 1 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rampadan inen otomobil, apartman bahçesine uçarak yan yattı. Kazada sürücünün eşi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rampa aşağı inen otomobilin apartman bahçesine uçtuğu kazada sürücünün eşi S.A. yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Barış Mahallesi 1810 Sokak'ta meydana geldi. Rampa aşağı inen M.A. yönetimindeki 34 FSZ 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak apartmanın bahçesine uçup yan yattı. Kazada araçta bulunan sürücünün eşi S.A. yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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