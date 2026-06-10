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Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın binada hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'taki apartmanın 3. katında yangın çıktı.

Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin zaman zaman çatıya sıçradığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın binada hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
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