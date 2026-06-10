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Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede büyüdü. Evde bulunan kişiler, dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Dairede büyük çapta zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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