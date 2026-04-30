Gazzeliler, seslerini dünyaya duyurmak için "çadır yakarak" eylem yaptı

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Darüsselam bölgesi sakinleri, İsrail'in ateşkes ihlallerine ve bölgede kötüleşen insani koşullara dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Bölge sakinleri "İnsanlık öldü, biz de bunun şahitleriyiz", "Sesimiz ulaşmıyor ama acımız çok net", "Çadır bir örtü değil çadır bir rezalet" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail ihlalleri nedeniyle büyük tehlike altında yaşadıklarını ve ayrıca insani kurumlardan da hiçbir yardım almadıklarını dile getiren bölge sakinleri, seslerini duyurmak için çadır yaktı.

Kendilerini unutulmuş gibi hissediyorlar

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını dile getiren bölge sakini Esma Erhim, eşinin de geçen yıl ekim ayında yaralandığını aktardı.

Yaşadıkları sıkıntılara da değinen Erhim, "İçme suyunda büyük sıkıntı çekiyoruz. 5-6 günde bir su geliyor. O bitince susuz kalıyoruz ve uzak yerlere gidip içme suyu aramak zorunda kalıyoruz." dedi.

"Bu bölgede kendimizi unutulmuş gibi hissediyoruz. Hiçbir kurumdan yardım gelmiyor. Bu bölgede her şeyin eksikliğini çekiyoruz. Bir hayır kurumu olur da bizi hatırlarsa haftada bir yiyecek dağıtılıyor." diyen Erhim, herkes gibi yaşamak istediklerini dile getirdi.

Savaş öncekinden daha kirli bir şekilde devam ediyor

Gösteriye katılanlardan Visam Abdullah de her gün İsrail askerleri tarafından ateş açıldığına, yolda yürürken birden kurşunların hedefi olduklarına işaret etti.

Abdullah, kendisinin de 2 ay önce bacağından vurulduğuna, doktorların bu kurşunu daha dün çıkardığına değindi.

Yaşadıkları hayata yaşamak denemeyeceğini, "yaşayan ölüler gibi" olduklarını söyleyen Abdullah, seslerini duyurmak için çadırları yakacaklarını ifade etti.

Savaşın medyada bittiğini ama sahada hala devam ettiğini kaydeden Abdullah, "Hatta bu, öncekinden daha kirli bir savaş. Yolda yürürken birden yaralanabilirsin ya da ölebilirsin. Kampta ölenler de oldu. 4-5 kişi öldü. Savaş devam ederken teyakkuz halindeydik ama şimdi bitti diye kendini güvende sanıyorsun tam böyle bir anda vuruluyorsun." dedi.