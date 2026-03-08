Mısır'da tedavi gören Gazzeli engelli kadın ve kız çocuklarına elektrikli sandalye desteği

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Mısır'da tedavi gören Gazzeli 10 engelli kadın ve kız çocuğunun yaşamına destek olmak için elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı.

Dernek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanarak engelli hale gelen ve tedavi için Mısır'da bulunan engelli kadınlar için harekete geçti.

Bu kapsamda düzenlenen dağıtım programında konuşan Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Gazzeli kadınların hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Elektrikli sandalyelerin teslim edildiği 10 kadın ve çocuk memnuniyetini dile getirdi.

Savaş mağduru kadınların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerine katkı sağlanmasını hedefleyen dernek, maddi durumu kötü ailelere nakit desteği yaptı.