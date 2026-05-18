Haberler

Küresel Sumud Filosu'nun etrafında İHA ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı. İsrail ordusunun daha önce de benzer filolara saldırdığı belirtildi.

Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan paylaşılan bilgiye göre, "filonun etrafında henüz tespit edilemeyen dron ve askeri unsur hareketliliği" görüldü.

Filo yetkilileri, AA'ya yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti
İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Şehit polis Emrah Koç'tan geriye kalan son görüntüler yürek burktu

Şehit polis Emrah Koç'tan geriye kalan son görüntüler yürek burktu
Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik

Okan Buruk müjdeyi verdi: Yıldız isimle imzalar atılıyor!
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu