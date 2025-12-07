İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ne ilk Faslı kadın doktorun giriş yaptığı bildirildi

Faslı kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep el-Mezabri'nin, İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi'ne giriş yapan ilk Faslı kadın doktor olduğu açıklandı.

Faslı sivil toplum kuruluşu "Filistin İçin Faslı Doktorlar Koordinasyonu" tarafından yapılan açıklamada, Mezabri'nin Gazze'ye girişi hakkında bilgi verildi.

Mezabri'nin, Filistin İçin Faslı Doktorlar Koordinasyonu üyesi ve "Gazze'ye saldırı döneminde giren ilk Faslı kadın doktor" olduğu ifade edildi.

Cerrahi, jinekoloji ve kadın doğum uzmanı olduğu belirtilen Mezabri'nin, Gazze'de bulunacağı süreye dair bilgi verilmedi.

Fas'tan 3 erkek doktor daha Gazze'ye gitmişti

Gazze'de daha önce Fas'tan çocuk cerrahı Yusuf Ebu Abdullah, ağız ve yüz cerrahı Osman Zerval ile Dr. Zuheyr Lehna'nın görev yaptığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, iki yıl süren saldırılar boyunca Gazze'deki hastaneleri ve sağlık altyapısını sistematik biçimde hedef alırken, saldırılarda sağlık tesislerinin büyük bir bölümü hizmet dışı kaldığı için hasta ve yaralılara verilen sağlık hizmeti tehlikeye girdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, bölgedeki tıbbi ekipman, ilaç ve personel eksikliğinin had safhada olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.