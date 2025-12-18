Yasa dışı yerleşim kurulmasını isteyen aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye geçti

Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin toprakları gasbedilerek yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasını isteyen bir grup aşırı sağcı, Gazze'ye girerek bölgeye İsrail bayrağı dikti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir grup İsraillinin, sınırı geçerek Gazze topraklarına girdiği belirtildi.

İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgeye giren grubun, askerlerce buradan çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze topraklarına giren söz konusu İsraillilerin sınırı nasıl geçtikleri ve hangi gruba mensup olduklarına dair ise detay verilmedi.

"Gazze, İsrail halkına ait"

Öte yandan yerel basında çıkanda haberde, Gazze topraklarına giren grubun, Filistin topraklarının gasbını savunan Nahala Derneği taraftarları olduğu belirtildi.

Grubun, Nahala Derneğince sınırda "Gazze'de Bayrağı Yükseltme" adı altında düzenlenen etkinliğe katılmak için bölgede olduğu ifade edildi.

Söz konusu grubun daha sonra Gazze topraklarına geçerek İsrail bayrağı diktiği kaydedildi.

Nahala Derneğinin kurucusu Daniella Weiss, Gazze'deki Filistinlilere ait toprakların gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler kurulması çağrısı yaptı. Weiss, "Tam da bugünlerde, Gazze'nin İsrail halkına ait olduğunu ve oraya yerleşmeye hemen şimdi başlamamız gerektiğini açık bir sesle söylememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistin topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler kurulması çağrısı yapıyor.

Nahal Derneği ile kurucusu Weiss, Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulmasına yönelik gösteri ve etkinliklere öncülük ediyor.

İsrail kabinesinde yer alan bazı aşırı sağcı bakanlar da Gazze'deki Filistinlilerin toprakları gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler inşa edilmesine açıktan destek veriyor.