Haberler

Yasa dışı yerleşim kurulmasını isteyen aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistinlilerin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim talep eden aşırı sağcı bir grup, Gazze topraklarına girerek İsrail bayrağı dikti. İsrail ordusu, grubun sınırı geçerek bölgeye girdiğini ve daha sonra çıkarıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin toprakları gasbedilerek yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasını isteyen bir grup aşırı sağcı, Gazze'ye girerek bölgeye İsrail bayrağı dikti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir grup İsraillinin, sınırı geçerek Gazze topraklarına girdiği belirtildi.

İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgeye giren grubun, askerlerce buradan çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze topraklarına giren söz konusu İsraillilerin sınırı nasıl geçtikleri ve hangi gruba mensup olduklarına dair ise detay verilmedi.

"Gazze, İsrail halkına ait"

Öte yandan yerel basında çıkanda haberde, Gazze topraklarına giren grubun, Filistin topraklarının gasbını savunan Nahala Derneği taraftarları olduğu belirtildi.

Grubun, Nahala Derneğince sınırda "Gazze'de Bayrağı Yükseltme" adı altında düzenlenen etkinliğe katılmak için bölgede olduğu ifade edildi.

Söz konusu grubun daha sonra Gazze topraklarına geçerek İsrail bayrağı diktiği kaydedildi.

Nahala Derneğinin kurucusu Daniella Weiss, Gazze'deki Filistinlilere ait toprakların gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler kurulması çağrısı yaptı. Weiss, "Tam da bugünlerde, Gazze'nin İsrail halkına ait olduğunu ve oraya yerleşmeye hemen şimdi başlamamız gerektiğini açık bir sesle söylememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistin topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler kurulması çağrısı yapıyor.

Nahal Derneği ile kurucusu Weiss, Gazze'de yasa dışı yerleşimler kurulmasına yönelik gösteri ve etkinliklere öncülük ediyor.

İsrail kabinesinde yer alan bazı aşırı sağcı bakanlar da Gazze'deki Filistinlilerin toprakları gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler inşa edilmesine açıktan destek veriyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi

Özgür Özel Brüksel'de konuştu, AK Parti'den tepkiler peş peşe geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
title