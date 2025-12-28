Haberler

Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde şiddetli rüzgar ve yağışlar, İsrail'in saldırılarıyla evleri yıkılan ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları sular altında bıraktı. Bu olumsuz hava koşulları, dayanaksız çadırlarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Şiddetli rüzgar da bazı çadırları söküp uçururken, Filistinliler çadırları tekrar kurmakta zorlandı.

Meteoroloji uzmanı Leys el-Allami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yeni bir alçak hava basıncı etkisi altında olduğunu, bunun beraberinde yağmur ve şiddetli rüzgar getirdiğini söyledi.

Allami, yaşanan şiddetli hava durumunun, son derece dayanıksız çadırlarda ve yaşam koşullarından yoksun bir şekilde geçici barınma merkezlerinde kalan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin verilerine göre, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlası, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendi.

Ayrıca, aylar süren İsrail saldırılarında hasar gören çok sayıda konut, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çöktü. Alternatif barınma imkanlarının bulunmaması, İsrail'in geçici konutlar ile inşaat ve yeniden imar malzemelerinin girişini engellemesi nedeniyle Filistinliler, yıkılma riski taşıyan hasarlı binalarda yaşamaya devam etmek zorunda kalıyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazlasının yaralanmasına ve Birleşmiş Milletler verilerine göre maliyeti yaklaşık 70 milyar doları bulan, sivil altyapının yüzde 90'ını etkileyen büyük bir yıkıma neden oldu.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
