Haberler

Gazze Şeridi'nde bir İsrail askeri "dost ateşiyle" öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askeri, açılan "dost ateşi" sonucu hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir İsrail askeri, açılan "dost ateşi" sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Han Yunus'ta Paraşütçü Tugayı'na bağlı keşif birliğinde görev yapan 21 yaşındaki Başçavuş Ofri Yafe'nin öldüğü belirtildi.

Açıklamada olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise söz konusu askerin, yanlışlıkla İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü aktardı.

Ordunun olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: AA
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi