Gazze Şeridi İçin Uluslararası Afet İlanı Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in ablukası ve saldırıları altında açlık krizinin her geçen gün daha da arttığı Gazze Şeridi'ni "uluslararası afet bölgesi" olarak ilan etme zamanı geldiğini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 yıldan beri abluka altında tutarak bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde yaşanan insani trajediyi "akıl almaz bir felaket ve örgütlü terörizm" olarak niteledi.

Gazze'ye dayatılan ve her geçen gün artmaya devam eden açlık felaketinin savunmasız Filistin halkına karşı uygulanan soykırım yöntemlerinden biri olduğuna vurgu yapan Fettuh, İsrail'in ABD'den aldığı desteklerle Gazze Şeridi'ndeki halka karşı asılsız birtakım iddialarla soykırım suçunu sürdürdüğüne işaret etti.

İsrail'in "ölüm tuzakları" olarak kullandığı sözde insani yardım merkezlerinde her gün onlarca Filistinlinin öldürüldüğünü hatırlatan Fettuh, "Ölüm tuzakları olan sözde insani yardım merkezi de Gazze'deki Filistin halkının iradesini kırmayı hedefleyen kapsamlı bir plandır." dedi.

İnsanları aç bırakarak öldürmenin ABD himayesinde soğukkanlılıkla işlenen savaş suçlarından biri olduğunu ifade eden Fettuh, Gazze'de 147 çocuk ve bebeğin aç kalarak ölmesinin insanlık için "utanç lekesi" olduğunu kaydetti.

Gazze'de yaşanan acıların olağanüstü bir felaketten ibaret olmadığı, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin Filistinlilerin varlığını ortadan kaldırılması gereken bir engel olarak görmesinin planlarının bir parçası olduğuna işaret eden Fettuh, İsrail hükümetinin bu plan çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki nüfusu yerinden ederek ve onları zorla bilinmezliğe sürüklemeye çalıştığını vurguladı.

Uluslararası toplumun sessiz kalarak İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara ortak olduğunu aktaran Fettuh, "Gazze Şeridi'nin uluslararası afet bölgesi ilan edilmesinin zamanı geldi. Bu durumda orada geriye kalan Filistin halkının kurtarılması için Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde bir uluslararası müdahale gerekir." ifadelerini kullandı.