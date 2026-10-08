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Gazze Sağlık Bakanlığı, 21 bin kişinin tahliyesinin 8 yıl süreceğini bildirdi

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Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail kısıtlamaları nedeniyle yurt dışı tedavisi gereken hasta ve yaralıların tahliyesinin 8 yıl süreceğini açıkladı. 21 bin hasta ve yaralının sevki en az 4 yıl alacak; Bakanlık bunun binlerce hasta için 'yavaş bir idam kararı' olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yurt dışında tedavi görmesi gereken Filistinli hasta ve yaralıların İsrail kısıtlamaları sebebiyle mevcut seyahat mekanizmasıyla tahliyesinin 8 yıl süreceğini belirterek, bu durumun binlerce kişi için "yavaş bir idam kararı" anlamına geldiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı acil yazılı açıklamada, listeye yeni hiçbir vaka eklenmese dahi mevcut prosedürlerle kayıtlı 21 bin hasta ve yaralının yurt dışına sevk edilmesinin yalnızca ilk etapta en az 4 yıl alacağını bildirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların yanı sıra kısıtlamalar nedeniyle her ay listeye eklenen yeni vakalarla birlikte tahliye için 4 yıla daha ihtiyaç duyulduğu, böylece toplam sürenin yaklaşık 8 yıla ulaştığı vurgulandı.

Söz konusu sürelerin hastalar için hayati tehlike oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu durum, bedenleri günlerce hatta haftalarca beklemeye dayanamayan binlerce hasta için doğrudan ve yavaş bir idam kararı anlamı taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca paylaşılan sayıların sadece birer istatistik olmadığı, her gün en temel hakları olan tedavi ve yaşam hakkından mahrum bırakılan 21 binden fazla insanın feryadı olduğu kaydedildi.

Yaşanan tablodan tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum, insani yardım ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunularak, hasta ve yaralıların kısıtlama olmaksızın tahliyesini sağlamak üzere sınır kapılarının tamamen açılması için İsrail'e acil baskı yapılması istendi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 250'ye, yaralı sayısının 175 bin 278'e yükseldiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA
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