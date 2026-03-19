İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açtığı belirtildi

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı, ABD'nin baskısıyla yalnızca yayalara yeniden açıldı. Mısır tarafında tıbbi tahliye için bekleyen ambulansların görüntüleri paylaşıldı.

TEL İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı yalnızca yayaların geçişine yeniden açtığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı kısıtlı olarak yayaların çift yönlü geçişine açtı.

İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Mısır basını ise Gazze Şeridi'nden tıbbi nedenlerle tahliyesi gerçekleştirilecek bazı Filistinlileri alacak ambulansların Mısır tarafında bekletildiği görüntüleri paylaştı.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nden (COGAT) yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nı 18 Mart Çarşamba günü yalnızca yayaların sınırlı geçişine açacağını duyurmuştu.

-İsrail, Refah'ı İran'a saldırıları başlattığı gün kapatmıştı

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısıdahil tüm Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı