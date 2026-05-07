"Gazze Mektupları Deneyim Sergisi" 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen Gazze Mektupları Deneyim Sergisi, 2 Haziran'a kadar Üsküdar Meydanı'nda ziyaret edilebilecek. Sergi, Gazze'deki insani dramı mektuplar, çizimler ve video içerikleriyle aktarıyor ve teknolojiyle zenginleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Gazze Mektupları Deneyim Sergisi"nin 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerle buluşacağını bildirdi.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı desteğiyle Gazze Mektupları Deneyim Sergisi, Üsküdar Meydanı'nda ziyaretçilere açıldı.

Gazze'de yaşanan insani dramı, doğrudan bölge halkının kaleminden çıkan mektuplar, çizimler ve video içerikleri aracılığıyla aktaran sergi; hologram, artırılmış gerçeklik ve dijital video teknolojileriyle zenginleştirildi.

Sergi, ziyaretçilere yalnızca bir sergi değil, duygusal ve etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin bu küresel insani meseledeki duyarlılığını ve duruşunu, teknoloji ve dijital sanatın olanaklarıyla uluslararası standartlarda bir anlatıya dönüştüren proje, farkındalık oluşturmayı, empatiyi güçlendirmeyi ve güçlü bir toplumsal hafıza inşa etmeyi amaçlıyor.

Gazze Mektupları Deneyim Sergisi, 2 Haziran'a kadar Üsküdar Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

