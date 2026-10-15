Gazze'deki STK Ağı Direktörü Mecdelavi, insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu

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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Direktörü Refet Mecdelavi, finansman yetersizliği ve İsrail'in insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insani krizin daha da derinleştiği uyarısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mecdelavi, Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğini, 1 milyondan fazla kişinin ise insani yardımlara bağımlı olduğunu söyledi.

Bazı ailelerin en iyi şartlarda dahi günde yalnızca bir öğün yemek alabildiğini belirten Mecdelavi, finansman eksikliği ve yardım girişine getirilen kısıtlamaların, sivil toplum kuruluşlarının Gazzelilerin artan ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini sınırlandırdığını ifade etti.

Kış öncesi barınma, sağlık ve eğitim krizi

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırların yağmur, soğuk ve su baskınlarına karşı yeterli korumadan yoksun olduğuna dikkati çeken Mecdelavi, barınma ve temel malzeme eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti.

Krizin sağlık ve eğitim sektörlerine de uzandığını dile getiren Mecdelavi, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin devam ettiğini, elektrik ile internet kesintileri nedeniyle uzaktan eğitimde büyük güçlükler yaşandığını belirtti.

Mecdelavi, ağırlaşan insani ihtiyaçlara yanıt verilebilmesi amacıyla gerekli fon ve insani yardımların bir an önce sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlediği saldırılarda 1505 Filistinli yaşamını yitirdi, Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 74 bin 396'ya ulaştı.

Kaynak: AA