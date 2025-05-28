Gazze'deki İsrail Saldırıları 54.000 Can Aldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının ardından sağlık yetkilileri, Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısının 54.000'i aştığını bildirdi.
GAZZE, 28 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 27 Mayıs 2025.
Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54.000'i aştı. (Fotoğraf: Mahmoud Zaki/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel