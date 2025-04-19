Gazze'deki İnsanlık Krizi: UNRWA'dan İşgal ve Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını 7 haftadır kapalı tutması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin bir kez daha kuşatma altına alındığını, bombalandığını ve aç bırakıldığını duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistinliler kuşatma altında bombalanırken ve aç bırakılırken, Gazze Şeridi sınırlarında gıda, ilaç, yakıt ve geçici barınma malzemeleri birikiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını 7 haftadır kapalı tutarak Gazze'ye insani yardım, tıbbi ve ticari malzeme, gıda, çocuk aşıları ve yakıt girişini engellediği belirtildi.

Yardım akışının devam edebilmesi için sınır kapılarının yeniden açılması istenen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin yenilenmesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) 15 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana görülen en kötü insani durumun yaşandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 157'ye yaralıların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.