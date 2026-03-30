Haberler

AB Komisyonu Üyesi Lahbib "Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması" çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki insani durumun vahim olduğunu vurgulayarak yardım geçişinin sağlanması gerektiğini belirtti. Belçika'dan yola çıkan tıbbi malzeme taşıyan yardım uçağı Mısır'a ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'deki durumun hala vahim olduğunu belirterek insani yardım geçişinin sağlanması çağrısında bulundu.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'dan yola çıkan, 48 ton tıbbi malzeme taşıyan insani yardım uçağının dün Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Hayati öneme sahip yardımın ulaştırılmasındaki katkısı dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütüne teşekkür eden Lahbib, Gazze'de insani durumun hala vahim olduğu uyarısını yaptı.

Lahbib, Gazze'ye insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini kaydetti.

İsrail, İran'a saldırıları başlattığı gün Refah'ı kapatmıştı

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı'nın 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açıldığı belirtilmişti.

İsrail, saldırılarla ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukayla Gazze Şeridi'ni açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemelerinin bulunamadığı bir insani felakete sürükledi. İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

