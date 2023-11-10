İsrail, Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü.

Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi'nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.