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Gazze'de İlaç ve Ambulans Sıkıntısı Sağlık Krizine Yol Açıyor

Gazze'de İlaç ve Ambulans Sıkıntısı Sağlık Krizine Yol Açıyor
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Gazze'de ilaç, ekipman ve ambulans eksikliği yüz binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor. Tıbbi malzeme açığı %87'yi aşarken, kronik hastalar tedavisiz kalıyor. Sıcaklarla birlikte bulaşıcı hastalık riski artıyor.

GAZZE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'de ilaç, ekipman ve ambulans hizmetlerinde yaşanan önemli sıkıntılar yüz binlerce hastanın hayatını tehdit ederek, bölgeyi ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya bırakıyor.

Gazze Tıbbi Yardım Örgütü Direktörü Muhammed Ebu Afaş cumartesi günü yaptığı açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana sağlık sistemi için taahhüt edilen tıbbi konvoyların ulaşmadığına dikkat çekerek, ilaç ve ekipman konusunda kritik bir eksiklik yaşandığını ve tıbbi test malzemesi açığının yüzde 87'yi aştığını belirtti.

Kronik rahatsızlığı bulunan 24 bini aşkın hastanın gerekli tedaviye erişemediğini kaydeden Ebu Afaş, tedavisi aksayan 300 binden fazla hipertansiyon hastasının çoğunun da ciddi komplikasyonlar yaşadığını ifade etti.

Ebu Afaş, sıcakların artmasıyla birlikte, kalabalık mülteci kamplarında bulaşıcı hastalıkların hızla yayılabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ambulansların yüzde 70'inin saldırılar, mekanik arızalar ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi. Yetkililer, lastik ve yedek parça girişine yönelik kısıtlamaların devam etmesi halinde ulaşım sisteminin tamamen felç olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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