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İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek 1 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusuna ait bir SİHA, Gazze Şeridi'nin merkezinde bir Filistinliyi öldürdü. Ateşkes sonrası can kaybı 1053'e yükseldi.

İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistinli Muhammed Naim Cundiye, Gazze kent merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesi üzerinde düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

Saldırı sonucu bölgedeki araçlar da hasar gördü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 406 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 66, yaralı sayısı ise 173 bin 514 olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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