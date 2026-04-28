Gazze'de İsrail saldırısında ölen 9 yaşındaki Adil'e kardeşinden yürek yakan veda: "Beni bırakıp gitme"

HAN İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Adil Lafi Neccar'ın küçük kardeşi, ağabeyine "Beni bırakıp gitme, hakkını helal et." diyerek veda etti.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında bir çocuk daha yaşamını yitirdi.

9 yaşındaki Adil'in naaşı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Çocuklarıyla vedalaşmak için morga gelen aile, Adil'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına ve öfkelerine hakim olamadı.

Aile üyelerinden biri, Adil'in aldığı yaralara işaret ederek füzeyle vurulanın henüz küçük bir çocuk olduğunu dile getirdi.

"Adil, beni bırakıp gitme"

Adil'in naaşına sarılarak ağlayan küçük kardeşi, "Adil, kardeşim beni bırakıp gitme, hakkını helal et." diyerek gözyaşı döktü.

Yakınları, küçük çocuğu güçlükle teskin etti.

Adil'in babası ise yaşadığı acının etkisiyle konuşamadı.

Adil'in yakınlarından Suheyb Neccar ise "Bu çocuk günahsız, bu çocuğun günahı neydi? Neden üzerine füze atıldı? Bu çocuk ne yaptı? Ne füze fırlattı, ne tank patlattı ne de başka bir şey yaptı." sözleriyle tepkisini ve üzüntüsünü ifade etti.

Adil'in kimse için bir tehlike teşkil etmediğini vurgulayan Neccar, "Neden bir füze gelip böyle parçaladı? Neden ey dünya? Allah'tan korkun, bizi anlayın artık." diye haykırdı.

Saldırının gerçekleştiği yerin güvenli bir bölge ve normalde hep gidip geldikleri bir bina olduğunu söyleyen Neccar, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer güvenli olmasaydı oraya gitmezdi. Ama bölge güvenliydi, birdenbire üzerine füze indirdiler. Neden böyle yapılıyor, günah değil mi?"

"Çocuklar sadece yemek yiyebilmek, su içebilmek için karton topluyorlardı"

Aile yakınlarından Sabrin Neccar da saldırılara tepki göstererek, "Her gün çocuklarımıza ateş açıyorlar. Bu çocukların günahı ne? Bu çocukların suçu ne?" dedi.

Çocukların ne silahı ne de tankı olduğunu, hiçbir suçları bulunmadığını dile getiren Filistinli kadın, "Çocuklar, gidip karton topluyorlar, sadece yemek yiyebilmek, su içebilmek için karton topluyorlar. Karınlarını doyurabilmek için bunları yapıyorlar. Ne diyebiliriz? Allah sizden intikamımızı alsın." ifadelerini kullandı.

Hastane avlusunda cenaze namazı

Adil'in cenazesi, yakınlarının son vedası için hastane avlusuna çıkarıldı. Acılı aile, sarılıp ayrılmak istemediği evlatlarına gözyaşları içinde veda etti.

Hastane avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Adil'in naaşı defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

