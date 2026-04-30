Gazze'de, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı sahilinde düzenlenen gösteriye onlarca Filistinli katıldı. Filistinliler, üzerinde "Onur yelkenleri kırılmaz", "Saldırı yolculuğun yakıtıdır", "Direniyoruz, devam ediyoruz", "Geri çekilmeden limana doğru" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak uluslararası sularda ihlallerde bulunmaya devam ettiğini kaydeden göstericiler, bu ihlallerin son bulması ve faillerinin de yargılanması çağrısında bulundu.

Avukat ve aktivist Nasır Kemal Haccu, AA'ya yaptığı açıklamada, Gazze ablukasını kırmak için hayatlarını riske atan uluslararası aktivistlerle dayanışma amacıyla gösteri düzenlediklerini söyledi ve filodaki aktivistlere Filistin halkının yanında yer aldıkları için teşekkür etti.

Gazze kenti mahalleleri komitesi temsilcisi Muhammed Madi ise İsrail'in söz konusu saldırısının, uluslararası çalışmalara rağmen ablukanın devam ettiğini gösteren yeni bir mesaj olduğunu aktardı.

Alıkonan teknelerin ve içlerindeki aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını isteyen Madi, İsrail'in, işlediği bu ihlaller nedeniyle yargılanması için uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken, 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun, saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini aktardı.