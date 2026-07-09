İsrail'in Gazze kentinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında en az bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında bir sivil aracı hedef aldığı İHA saldırısında en az bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'e ait İHA, Gazze kentinin batısındaki Abbas Kavşağı yakınlarında sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda en az bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin medyasında yer alan görüntülerde, hedef alınan araçta yangın çıktığı ve büyük dumanların yükseldiği görüldü.