Gazze'de işitme engelli çocukların aileleri, İsrail ablukasının son bulması için eylem yaptı

Gazze'de biyonik kulaklı çocukların aileleri, İsrail ablukasının son bulması ve hastaların Gazze dışında tedavi olması talebiyle gösteri gerçekleştirdi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürüyor. İnsani yardımların yanı sıra hayatın her alanında gerekli olan yedek parçaların girişine izin vermeyen Tel Aviv yönetimi, tedavi amacıyla hastaların Gazze dışına çıkışına da büyük kısıtlamalar getiriyor.

İsrail saldırılarında yıkılan Gazze kentinin batısındaki Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi önünde toplanan onlarca kişi, İsrail ablukasını protesto etti.

Aileler, biyonik kulak takılan yüzlerce çocuğun yedek parça girişinin olmaması, işitme ve konuşma eğitimlerinin yapılamaması nedeniyle kazandıkları işitme yetilerini yeniden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Biyonik kulak takılı 2 çocuk annesi Rağde Ebu Leben burada yaptığı açıklamada, "Kızlarımdan biri cihazı bozulduğu için artık işitmiyor. Diğeri ise pil ve kablo sıkıntısı çekiyor. Aylardır yedek parça temin etmek için uğraşıyoruz ama nafile. Her geçen gün kızlarımın sıkıntısı ve içine kapanıklığı artıyor." dedi.

Biyonik kulak takılan başka bir çocuğun babası Cebr Ebu Huli ise oğlunun kulağındaki cihazın bozulması nedeniyle derslerinden geri kaldığını, elektrik kesintileri nedeniyle pilleri şarj etmek için saatlerce beklediklerini dile getirdi.

Biyonik kulak takılı Lana Ebu Merag da arkadaşlarını duyamadığını ve bunun da onu yalnızlığa ittiğini aktardı.

İki çocuk annesi Menal el-Beyyuk ise oğullarının cihazlarının arızalanması nedeniyle okula gitmeyi bıraktığını, en ufak bir arızanın çocukların bütün hayatını etkilediğini ifade etti.

Gösteriye katılan aileler, biyonik kulağın bir lüks değil çocukların işitmesi ve eğitimlerine devam etmesi için temel bir ihtiyaç olduğunu, bu cihazların arıza yapmasının yeniden "sessiz dünyalarına" geri dönmeleri anlamına geldiğini vurguladı.

Aileler, Gazze'ye acilen ekipman ve yedek parça getirilmesi, cihazla duymayı öğrenmek ve konuşma becerilerini geliştirmek için eğitimlerin yeniden başlatılması ve Gazze dışına çıkışların kolaylaştırılması çağrısı yaptı.