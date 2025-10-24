Gazze'de İnsani Yardımlar Devam Ediyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de ateşkesin ardından ayni ve nakdi yardımlarına ara vermeden devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ailelere ayni ve nakdi destekte bulunan vakıf, ateşkesin ardından da günlük ihtiyaçlara yönelik yardımları artırdı.

Vakıf, binlerce ihtiyaç sahibi aileye nakit destek, hijyen paketi, giyim, sıcak yemek, ekmek, su, gıda ve sebze yardımında bulundu.

Yalnızca Gazze içinde değil, Mısır'da yaşayan Gazzeli dul, yetim, ağır hasta, engelli, ampute ve geliri olmayan 4 binden fazla aileye de düzenli olarak nakit yardım yapılırken, market kartı ile gıda ve kira desteği veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, Gazze'de yapılan insani yardım çalışmalarının her ay düzenli şekilde sürdürüleceğini belirterek, yardımların ağırlıklı olarak temel ihtiyaçlara odaklanacağını ifade etti.