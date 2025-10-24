Haberler

Gazze'de İnsani Yardımlar Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de ateşkesin ardından ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapmaya devam ediyor. Savaşın başlangıcından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen, giyim ve nakit yardımları sağlanıyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Gazze'de ateşkesin ardından ayni ve nakdi yardımlarına ara vermeden devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ailelere ayni ve nakdi destekte bulunan vakıf, ateşkesin ardından da günlük ihtiyaçlara yönelik yardımları artırdı.

Vakıf, binlerce ihtiyaç sahibi aileye nakit destek, hijyen paketi, giyim, sıcak yemek, ekmek, su, gıda ve sebze yardımında bulundu.

Yalnızca Gazze içinde değil, Mısır'da yaşayan Gazzeli dul, yetim, ağır hasta, engelli, ampute ve geliri olmayan 4 binden fazla aileye de düzenli olarak nakit yardım yapılırken, market kartı ile gıda ve kira desteği veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, Gazze'de yapılan insani yardım çalışmalarının her ay düzenli şekilde sürdürüleceğini belirterek, yardımların ağırlıklı olarak temel ihtiyaçlara odaklanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
CHP kurultay davası başladı! Gözler çıkacak kararda

Türkiye'nin merakla beklediği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

Havayolu devi iflas bayrağını çekti, pilot ve hostesler kovuldu
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Casusluk soruşturmasında detaylar! Askeri mühimmat görüntüleri çıktı
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber
Berke Özer Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç

Avrupa'da yine penaltı kurtardı! 7 gollü enfes maç
Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz

Sahte çakarla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.