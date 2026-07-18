Gazze'de, İsrail saldırılarının durdurulması ve UNRWA çalışmalarının sürdürülmesi talebiyle gösteri

Gazze Şeridi'nde toplanan yüzlere Filistinli, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışmalarının sürdürülmesinin güvence altına alınması talebiyle gösteri düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araya gelen yüzlerce Filistinli, İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılara ve bölgeye yönelik uyguladığı ablukayı protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik devam eden saldırıların son bulması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması talebinin yazıldığı pankartlar taşıyan göstericiler, UNRWA'nın Filistinli mültecilere verdiği hizmetlerin devamını istedi.

Filistin Halk Partisi'nin Han Yunus kentindeki ulusal ilişkiler sorumlusu Ata Ebu Rızk, yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ebu Rızk, bu yürüyüşün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını vurgulamak, günlük katliamları reddetmek ve Gazze Şeridi sakinlerinin maruz kaldığı zorunlu göç politikasını sonlandırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Gazze'deki ablukanın kaldırılması çağrısında bulunan Ebu Rızk, barınma, gıda, su, sağlık ve eğitim gibi temel hakların sağlanarak insani bir yaşamın güvence altına alınmasını istediklerini ifade etti.

Ebu Rızk, Filistinli mülteciler haklarını elde edene kadar UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini belirtti.

Barış Kurulu'nun UNRWA'yla ilgili açıklaması ve Filistin tepkisi

Gazze Barış Kurulu, Gazze Şeridi'nin geleceğinde UNRWA'nın yeri olmadığını savunurken, Filistinliler ise UNRWA'nın "vazgeçilmez bir can damarı ve istikrar unsuru" olduğunu vurguluyor.

Gazze Barış Kurulu'nun 1 Temmuz'daki açıklamasında, kurulun "yeni Gazze" olarak nitelendirdiği yapılanmada UNRWA'ya yer olmadığı ileri sürülmüştü.

Kurulun Gazze'de "yardımlara sürekli bağımlılığı" sona erdirmeyi hedeflediği iddia edilen açıklamada, Filistinlilerin bundan daha fazlasını hak ettiği savunulmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise Barış Kurulu'na tepki göstererek, UNRWA'nın "vazgeçilmez bir can damarı ve istikrar unsuru" olduğu vurgulamıştı.