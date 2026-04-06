Gazze'de kadınlar İsrail'in "idam yasasını" protesto etti

Gazze'de onlarca Filistinli kadın, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesini öngören yasasını protesto ederek, esirlere yönelik ihlallerin durdurulması çağrısında bulundu.

Gazzeli kadınlar, Esirler Komitesinin Ulusal ve İslami Güçler Koalisyonunun yaptığı çağrı üzerine, Gazze kentinin batısındaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenlendi.

Kadınlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını protesto ederek, esirlere yönelik ihlallerin sona erdirilmesini istedi.

Gazzeli kadınlar, Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıyarak, İsrail'in idam yasasını reddeden pankartlar açtı. Eyleme, Filistinli grupların liderleri ve Filistinli aktivistler de katıldı.

İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli doktor Adnan el-Burş'un eşi Yasemin el-Burş, AA'ya yaptığı açıklamada, söz konusu idam yasasını, "esirlerin idam edilmesini hedefleyen ayrımcı bir yasa" olarak nitelendirdi.

Burş, yasanın uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğunu ifade ederek, uluslararası toplum ile Arap ülkelerine esirlerin korunması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi yetkililerinden Nebil Diyab ise Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve diasporadaki Filistinlileri esirler meselesi etrafında birleştiğini söyledi.

Diyab, İsrail'in saldırılarına rağmen bu tür eylemlerin Filistin halkının zor koşullar altında mücadeleyi sürdürme kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, " İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.