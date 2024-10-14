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Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İkinci Turu Başladı

Gazze'de Çocuk Felci Aşısı İkinci Turu Başladı
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İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısının ikinci turu bu sabah başladı. DSÖ, aşıların tüm çocuklara ulaştırılması için çatışmalarda insani aralara uyulmasını istedi.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne çocuk felci aşısının ikinci turunun bu sabah başladığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Gazze'nin orta kesiminde yer alan bölgelerde çocuk felci aşısının ikinci turunun başladığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde çocuk felci aşısının yapılacağı noktaların haritası da paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşıların tüm çocuklara ulaştırılması için taraflara çatışmalara verilen insani araya uymaları çağrısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNWRA işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

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