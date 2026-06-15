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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 73 bini aştı

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İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 3'e, yaralı sayısı ise 173 bin 252'ye yükseldi. Ateşkes sonrası da saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 3'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 6 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 992 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 144 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 3'e, yaralı sayısının 173 bin 252'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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