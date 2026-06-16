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İsrail'in Gazze'de sivillerin bulunduğu noktaya düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi

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İsrail ordusu, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya İHA ile saldırı düzenledi; 2 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Jules Caddesi'ni hedef aldı. Saldırıda yaşamını yitiren 2 Filistinlinin cenazesi, bölgedeki Avde Tıp Kompleksi'ne getirildi.

Görgü tanıkları, İsrail'e ait İHA'nın sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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